Луна убегает от Земли: почему это происходит и может ли планета остаться без спутника

НАСА: Луна становится немного дальше от Земли примерно на 3,8 сантиметра в год

Каждый год Луна становится немного дальше от Земли — примерно на 3,8 сантиметра. Для человека эта величина кажется ничтожной. Однако ученые фиксируют ее с высокой точностью уже несколько десятилетий. Такие данные приводятся на официальном сайте НАСА.

Почему естественный спутник постепенно удаляется от нашей планеты, когда это началось и может ли Земля однажды вовсе остаться без Луны — разбираемся в материале 5-tv.ru.

Луна действительно становится дальше

О том, что Луна постепенно удаляется от Земли, ученые знают благодаря лазерной локации.

Во время миссий «Аполлон» астронавты установили на поверхности Луны специальные отражатели. Сегодня обсерватории направляют на них лазерные лучи и измеряют время их возвращения.

Такие наблюдения показывают: расстояние между Землей и Луной ежегодно увеличивается примерно на 3,8 сантиметра.

Это один из самых точно измеренных процессов в астрономии.

Почему Луна удаляется

Причина кроется в приливах и отливах. Гравитация Луны заставляет океаны Земли подниматься, образуя приливные «горбы».

Но наша планета вращается быстрее, чем Луна обращается вокруг нее, поэтому эти водные массы оказываются немного смещены вперед.

Из-за этого возникает своеобразное гравитационное «перетягивание каната». Земля передает Луне часть своей энергии вращения.

В результате происходят сразу два процесса:

вращение Земли постепенно замедляется;

Луна получает дополнительную энергию и переходит на более высокую орбиту.

Когда это началось

Этот процесс продолжается практически с момента образования системы Земля — Луна.

По современной гипотезе, около 4,5 миллиарда лет назад молодая Земля столкнулась с планетой размером примерно с Марс. Из выброшенных в космос обломков позже сформировалась Луна.

Тогда спутник находился гораздо ближе к Земле, чем сейчас.

Некоторые модели показывают, что расстояние могло быть всего около 20–30 тысяч километров против нынешних примерно 384 тысяч километров.

Земные сутки тоже становятся длиннее

Удаление Луны влияет не только на ее орбиту. Поскольку Земля постепенно теряет часть энергии вращения, продолжительность суток очень медленно увеличивается.

По оценкам ученых, примерно за каждые 100 лет сутки становятся длиннее примерно на 1,7 миллисекунды.

Эти изменения настолько малы, что человек их не замечает. Однако за сотни миллионов лет эффект становится весьма заметным.

Например, во времена динозавров год состоял примерно из 370 суток, поскольку каждый день длился меньше современных 24 часов.

Чем это грозит Земле

В ближайшие миллионы и даже миллиарды лет никаких катастрофических последствий ждать не стоит. Луна продолжит стабилизировать наклон земной оси, а значит, климат останется относительно устойчивым.

Однако в очень далеком будущем изменения могут стать более заметными. По мере удаления Луны:

приливы станут слабее;

скорость вращения Земли продолжит уменьшаться;

продолжительность суток увеличится;

взаимодействие между Землей и Луной постепенно ослабнет.

Но все эти процессы происходят настолько медленно, что они растянуты на миллиарды лет.

Может ли Луна совсем улететь

Хотя спутник действительно удаляется, он не «убежит» в открытый космос. Со временем система Земля — Луна достигнет состояния, при котором оба небесных тела будут синхронизированы.

Земля будет вращаться вокруг своей оси примерно за то же время, за которое Луна совершает один оборот вокруг планеты. После этого удаление практически прекратится.

Однако, по мнению астрономов, до наступления такого состояния Солнце успеет перейти в стадию красного гиганта. Это произойдет примерно через пять миллиардов лет и полностью изменит судьбу всей внутренней части Солнечной системы.

Почему ученым важно следить за этим

Наблюдения за Луной помогают лучше понять не только историю нашей планеты, но и эволюцию других спутников в Солнечной системе.

Кроме того, изучение приливного взаимодействия позволяет уточнять модели движения небесных тел и даже совершенствовать фундаментальные представления о гравитации.

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