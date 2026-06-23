Шойгу: в России продолжат развивать системы защиты от атак БПЛА

Секретарь Совета безопасности РФ Шойгу сказал, что ПВО будут развивать

Ситуация с противодействием атакам беспилотных летательных аппаратов в России будет улучшаться благодаря внедрению новых решений и развитию существующих систем защиты, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в стране ведется масштабная работа по созданию новых средств противодействия БПЛА и укреплению рубежей защиты. Шойгу отметил, что этому направлению уделяют внимание президент России, Министерство обороны, главы регионов и предприятия промышленности.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что реализация новых проектов и внедрение современных систем должны положительно сказаться на общей ситуации в сфере защиты от беспилотников. При этом он обратил внимание, что развитие технологий происходит с обеих сторон.

«Если у нас совершенствуется система защиты, то там, естественно, совершенствуется система нападения. Вопрос непростой, вопрос сложный, но работа идет и, поверьте мне, работа активная. Активная это даже мягко сказано. Работают по всем направлениям все министерства без исключения», — прокомментировал Сергей Шойгу.

В процессе участвуют не только силовые структуры, но и другие ведомства, включая Министерство энергетики, Министерство транспорта, а также предприятия промышленного комплекса и Министерство промышленности.

Ранее Владимир Путин заявил, что Европа воздерживается от запуска ударных беспилотников по российской территории со своих аэродромов, осознавая неизбежность возмездия.

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