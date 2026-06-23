В СК раскрыли подробности задержания двух женщин в Пятигорске

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 61 0

Фигурантки должны были подорвать одно из зданий силовых ведомств Пятигорска.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; СК РФ;5-tv.ru

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В СК раскрыли подробности задержания двух женщин в Пятигорске

В Ставропольском крае задержаны две женщины, подозреваемые в подготовке террористического акта. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

«Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ России задержаны две женщины в возрасте 19 и 47 лет по подозрению в покушении на террористический акт в Ставропольском крае», — проинформировала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, задержанные действовали независимо друг от друга, но обе выполняли задания украинских кураторов. Они прибыли из Москвы в Пятигорск 18 июня, чтобы совершить преступление. При этом они не только не были знакомы друг с другом, но и не знали, что их планируют использовать как террористок-смертниц.

Они 20 июня забрали из специальных тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к контроль-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города была задержана 19-летняя подозреваемая. При ней найдено взрывное устройство, которое было изъято и обезврежено взрывотехниками ФСБ.

Во время оперативных мероприятий в районе, где должен был произойти теракт, задержали и 47-летннюю фигурантку. Она также должна была доставить в это место взрывное устройство.

Обеим подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На месте происшествия был проведен осмотр, также правоохранительными органами были допрошены свидетели, изъяты улики и назначены экспертизы. Возбуждены уголовные дела по трем статьям: «Покушение на совершение террористического акта», «Незаконная перевозка боеприпасов» и «Незаконное изготовление взрывчатых устройств».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ пресекли подготовку террористического акта на территории Московской области и задержали двух граждан России. Они планировали совершить подрыв на одном из участков железной дороги. Действовали задержанные по указаниям украинских кураторов.

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