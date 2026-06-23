Судно перевернулось в акватории Авачинской бухты, на борту было три человека.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Спасательная операция в эти минуты идет на Камчатке. В акватории Авачинской бухты ищут пропавший экипаж. Трое мужчин отправились на рыбалку. Но вскоре один из них дозвонился до супруги и рассказал, что их катер перевернулся. Женщина обратилась в экстренные службы.

Несколько часов назад спасатели обнаружили судно. Однако никого из пропавших рыбаков рядом не оказалось. Поиски продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на реке Кама в Удмуртии произошло столкновение лодки и грузового теплохода, в результате которого погиб 38-летний мужчина. Инцидент случился в ночь на 7 июня около двух часов ночи. По предварительным данным, два маломерных судна вышли на акваторию для рыбалки. Водитель одной из лодок, пересекая реку в темноте, не заметил идущий навстречу теплоход, что привело к трагедии.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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