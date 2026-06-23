«Я очень плохой»: Артемий Лебедев о своем актерском опыте

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 14 0

В фильмографии дизайнера три кинопроекта.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Артемий Лебедев считает себя плохим актером

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев считает себя плохим актером. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедии «Распаковка».

В этой картине интернет-знаменитость исполнил роль камео, то есть сыграл сам себя. По его словам, это далось не сложно. А вот перевоплотиться в кого-то другого у него вряд ли выйдет.

«Я как актер не представляю никакой ценности, и в это есть главная ценность (для роли камео. — Прим. ред.) <…> Я очень плохой актер», — заявил Лебедев.

Однако это не первая работа дизайнера в кино. В его фильмографии есть еще две небольшие роли в картинах 2022 и 2025 годов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина получила от Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по решению суда. Она подала иск о защите чести и достоинства.

Эти деньги Мизулина обещала перевести в Общероссийский народный фронт на поддержку участников Спецоперации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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