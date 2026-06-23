Сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ в ответ на сопротивление

Жестокость при мобилизации на Украине вышла на новый уровень. В Днепропетровске сотрудники ТЦК напали на мужчину во дворе многоэтажки. На помощь бросились местные. Жертву пытались отбить даже старики и дети. Силовики отвечали слезоточивым газом.

А в Киеве силовики избавились от мобилизованного, когда у него начался приступ эпилепсии. Сотрудники ТЦК оставили мужчину прямо на дороге и поспешили скрыться. Помощь пострадавшему оказали прохожие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ровненской области пенсионер с лопатой не дал сотрудникам ТЦК забрать своего соседа. Он противостоял троим военкомам, прогонал их и освободил мужчину.

ТЦК на Украине сталкивается с серьезными проблемами, их методы сравнивают с действиями уличных банд. В Кривом Роге при попытке задержания мужчину вытаскивали из машины за ноги, его окружение вступилось за него с лопатами. В Днепре женщины толпой заступились за парня. В Киеве прохожие вступились за задержанного, конфликт перерос в потасовку и перекрытие дороги.

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