Дед с лопатой не дал «людоловам» забрать своего соседа

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Пенсионер из Ровненской области не побоялся выйти один против двух сотрудников территориальных центров комплектования.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Semen Likhodeev; 5-tv.ru

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Дед с лопатой не дал сотрудникам ТЦК забрать своего соседа

В Ровненской области местный пенсионер попытался отбить у сотрудников ТЦК своего соседа. И использовал для этого лопату.

На кадрах хорошо видно, что местному жителю противостояли сразу трое сотрудников ТЦК. Однако человек с лопатой оказался сильнее. Прогнал военкомов и освободил соседа.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что ТЦК на Украине сталкивается с серьезными проблемами — ее методы все чаще сравнивают с действиями уличных банд.

Ряд инцидентов привлек внимание общественности. В Кривом Роге при попытке задержания мужчину пытались силой вытащить из машины за ноги, после чего его окружение вступилось за него — в том числе с применением лопат. В Днепре женщины толпой заступились за парня, которого пытались задержать. В Киеве ситуация вылилась в потасовку: прохожие вступились за задержанного, конфликт затронул патрульных и привел к перекрытию дороги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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