«Детей не надо воспитывать»: Анжелика Агурбаш поделилась родительским опытом

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 39 0

По словам артистки, главное — стать опорой для ребенка.

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Певица Анжелика Агурбаш уверена, что детей надо любить, а не воспитывать

Певица Анжелика Агурбаш считает, что детей нужно не воспитывать, а любить. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии FASHION PEOPLE AWARDS TEENS.

«Детей вообще не надо воспитывать в этой жизни, их надо только любить, уважать», — сказала она.

По мнению артистки, главная задача семьи — не навязывать правила, а стать для ребенка надежной опорой и источником вдохновения.

«Мы им больше не нужны ни для чего — только для помощи. Быть спасательным кругом, быть ветром, который надувает им паруса и просто любящим родителем, к которому можно обратиться в любой ситуации», — поделилась звезда.

Сама Анжелика Агурбаш — многодетная мама. Она воспитывает дочь Дарью, а также двоих сыновей — Никиту и Анастаса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова. — Прим. ред.) восхищается тем, что ее четырехлетний сын Кир растет настоящим джентльменом. Он уже дарит маме цветы, приносит тапочки и пододвигает стул.

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