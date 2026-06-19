«Все мне не нравилось»: певица SABI рассказала про общение с MIA BOYKA

Певица SABI: мы не общаемся с MIA BOYKA

Певица SABI (настоящее имя — Сабина Мамедова) рассказала про отношения с коллегой MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко). Вместе артистки записали завирусившуюся песню «Базовый минимум».

В подкасте «НеДудь» на «Новом радио» специально для 5-tv.ru SABI призналась: несмотря на совместную работу, общение с Бойко у нее не сложилось. Певица даже не поздравила Сабину с днем рождения.

«Она не поздравила меня с днем рождения. Хотя я ей приглашение отправила», — рассказала SABI.

Такое поведение Марии показалось Сабине странным, ведь у них было общее дело. При этом отказ Бойко посетить праздник Мамедова назвала мелочью.

«Каждое слово, когда мы с ней что-то обсуждали, все мне не нравилось», — отметила Сабина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица MIA BOYKA рассказала об отношении к критике. Она заявила, что хейт — это часть публичности, и лучше фокусироваться на позитивном отклике аудитории, который придает ей энергии.

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