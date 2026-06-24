В Нижегородской области два человека погибли при атаке БПЛА

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 79 0

Еще двое мирных жителей получили ранения.

Атака беспилотников ВСУ в Нижегородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два человека погибли в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (БПЛА ВСУ) на Нижегорожскую область. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

«Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице. Приношу соболезнования родным и близким погибших, вся область скорбит вместе с вами и разделяет ваше горе», — написал глава региона в своем канале в мессенджере МАКС.

Критического урона промышленной инфраструктуре в регионе не зафиксировано. Предварительно, обломки дронов повредили производственный объект, а также несколько машин и жилых зданий.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с ночи на 24 июня отражают атаку БПЛА на территорию региона, сбиты 23 беспилотника. Всем пострадавшим и их семьям окажут необходимую помощь и поддержку, заявил Никитин.

«Прошу сохранять спокойствие. Оперативные службы работают на месте, осуществляют ликвидацию последствий инцидентов», — сообщил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как расчеты мобильных огневых групп 25-й армии Вооруженных сил России (ВС РФ) на Краснолиманском направлении каждый день пресекают полеты разведывательных и ударных беспилотников ВСУ.

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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