В результате удара украинского дрона в Горловке погибли два человека

Также повреждения от удар беспилотника получила автозаправочная станция.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В результате атаки украинских беспилотников в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли два человека. Об этом сообщил глава Администрации городского округа Горловка ДНР Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки погибли двое мирных жителей. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — проинформировал Приходько.
Кроме того, была ранена женщина. Также в результате удара дрона ВСУ была повреждена автозаправочная станция.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что маленький ребенок и женщина получили ранения в результате детонации беспилотника в Каменке-Днепровской Запорожской области. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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