Людям с заболеваниями пищевода нельзя употреблять семена чиа

Еще несколько лет назад семена чиа были экзотикой, а сегодня их добавляют в каши, йогурты, смузи и десерты. Одни считают их незаменимым суперфудом, другие — очередной модной тенденцией.

Однако специалисты по питанию уверяют: популярность этих маленьких семян вполне оправдана. В материале 5-tv.ru рассказали, чем полезны семена чиа, кому они действительно могут помочь и в каких случаях с ними стоит быть осторожнее.

Что такое семена чиа

Чиа — это мелкие черные или белые семена растения Salvia hispanica, которое относится к семейству шалфея. Их выращивали еще древние ацтеки и майя, используя как источник энергии во время длительных походов.

Главная особенность чиа — способность впитывать большое количество жидкости. При замачивании семена образуют гелеобразную оболочку, благодаря которой дольше сохраняется чувство сытости.

Несмотря на небольшой размер, они содержат большое количество клетчатки, растительного белка, омега-3 жирных кислот, кальция, магния, железа и антиоксидантов.

Помогают дольше оставаться сытым

Одно из главных преимуществ семян чиа — высокое содержание пищевых волокон.

Всего две столовые ложки содержат около десять граммов клетчатки — это почти треть суточной нормы взрослого человека.

Попадая в желудок, семена впитывают воду и увеличиваются в объеме, благодаря чему чувство насыщения сохраняется значительно дольше. Именно поэтому чиа часто рекомендуют людям, которые стараются контролировать вес или избегать постоянных перекусов.

Поддерживают здоровье кишечника

Клетчатка необходима не только для чувства сытости. Она способствует нормальной работе кишечника, помогает поддерживать разнообразие полезной микрофлоры и снижает риск запоров.

Большинство людей ежедневно получает значительно меньше клетчатки, чем рекомендуют специалисты. Добавление чиа в рацион помогает восполнить этот дефицит без серьезных изменений привычного питания.

Полезны для сердца

Семена чиа считаются одним из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот. Хотя организм усваивает их не так эффективно, как омега-3 из рыбы, регулярное употребление все равно может благоприятно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Исследования показывают, что рацион с достаточным количеством омега-3 связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов в организме.

Помогают контролировать уровень сахара

Благодаря высокому содержанию клетчатки и способности замедлять переваривание пищи семена чиа могут уменьшать резкие скачки уровня глюкозы после еды.

Это особенно важно для людей с преддиабетом, сахарным диабетом второго типа или инсулинорезистентностью.

Однако специалисты напоминают: чиа не являются лекарством и должны рассматриваться только как часть сбалансированного питания.

Укрепляют кости

Многие удивляются, узнав, что в семенах чиа содержатся кальций, магний и фосфор — минералы, необходимые для поддержания прочности костной ткани.

Поэтому их нередко рекомендуют людям, которые ограничивают употребление молочных продуктов или придерживаются растительного рациона.

Кроме того, магний участвует в работе нервной системы и мышц.

Содержат антиоксиданты

В семенах чиа присутствуют природные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки организма от повреждений свободными радикалами.

Именно благодаря этим веществам семена долго не прогоркают, несмотря на высокое содержание полезных жиров.

Антиоксиданты являются важной частью здорового питания и помогают снижать уровень хронического воспаления.

Есть ли противопоказания

Несмотря на многочисленные преимущества, семена чиа подходят не всем.

Людям с заболеваниями пищевода или нарушением глотания не рекомендуется есть их в сухом виде. После контакта с жидкостью они быстро увеличиваются в объеме.

Кроме того, большое количество клетчатки может вызвать вздутие живота и дискомфорт, если резко увеличить ее потребление.

Поэтому начинать лучше с небольших порций — одной чайной ложки в день, постепенно увеличивая количество.

Как правильно есть семена чиа

Диетологи советуют предварительно замачивать их в воде, молоке или растительном напитке на 20–30 минут. Также их можно добавлять:

в каши;

в йогурт;

в творог;

в смузи;

в салаты;

в домашнюю выпечку.

Важно при этом пить достаточное количество воды, поскольку клетчатке необходима жидкость для нормальной работы.

Семена чиа действительно обладают рядом полезных свойств: помогают дольше сохранять чувство сытости, поддерживают здоровье кишечника и сердца, содержат полезные жиры, минералы и антиоксиданты.

Однако рассчитывать на них как на «волшебный» продукт не стоит. Максимальную пользу они приносят только как часть разнообразного и сбалансированного рациона.

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