«Алые паруса» покоряют новые вершины

Легендарные «Алые паруса» продолжают расширять границы и впервые поднимаются на новую визуальную высоту. С 23 по 28 июня информация о главном празднике выпускников России появится на медиафасаде Останкинской телебашни – одной из самых узнаваемых архитектурных доминант страны.

Современное медиапространство башни превратится в масштабную площадку для визуального повествования о символе мечты, юности и будущего. Два гигантских экрана общей площадью 3753 квадратных метра превратят телебашню в эффектный экран с обзором на 360 градусов. Новые медиафасады высокого разрешения, расположенные на высоте 87,5 и 150,4 метра, будут видны на расстоянии до 15 километров. Он непременно привлечет внимание и подарит москвичам живое ощущение праздника, грандиозность его масштаба и энергии.

А «Алые паруса» выйдут за пределы центра Санкт-Петербурга, традиционной сцены на Дворцовой площади и акватории Невы, телевизионного эфира и диджитал-среды и станут частью архитектурного и визуального кода еще и другого мегаполиса – столицы нашей Великой Родины.

Напомним, что в 2025 году выпускной увидело 45,7 миллиона человек по всему миру, включая интернет и охват на международной орбите. Это абсолютный максимум за всю историю «Алых парусов».

Прямая трансляция всего праздника в эфире Пятого канала установила сразу четыре рекорда в аудиториях «Все 25-59», «Все 18+», «Все 4+» и «Женщины 25-59».

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом также заняла первое место среди всех национальных вещателей сразу в четырех аудиториях: «Все 25-59» (рекордные 13,2%), «Все 18+» (12,9%), «Все 4+» (13,0%) и «Женщины 25-59» (15,3%).

Водно-пиротехническое шоу транслировали и другие федеральные каналы. Его смотрел почти каждый третий зритель старше 18 лет. Совокупная доля эфира на четырех каналах составила 31,8%.

Онлайн-трансляция праздника в интернете собрала у экранов 13,7 миллиона человек. Еще 300 тысяч наблюдали за выпускным в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах.

Появление «Алых парусов» на медиафасаде Останкинской башни – закономерный шаг для проекта такой величины. Это соединение традиции и технологий, эмоции и визуальной мощи, истории и современности. Праздник, который ежегодно вдохновляет миллионы выпускников, выходит на новую высоту – буквально и метафорически.

Так символ надежды, смелых мечтаний и новых горизонтов засияет на одной из самых известных башен России, напоминая: самые яркие паруса всегда ведут к открытиям, которые меняют жизнь.

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