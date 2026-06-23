Старейшая пивоварня Германии подала заявление о банкротстве

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Предприятие из Брауншвейга столкнулось со снижением спроса на пиво и ростом затрат на производство.

Старейшая пивоварня в Германии объявила о банкротстве

Фото: 5-tv.ru

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Пивоваренная компания из города Брауншвейг в немецкой Нижней Саксонии подала заявление о банкротстве. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Причинами финансовых трудностей предприятия стали сокращение интереса потребителей к пиву и увеличение производственных расходов. Среди факторов, повлиявших на положение компании, отмечается рост стоимости электроэнергии и других затрат, связанных с выпуском продукции.

По данным отраслевых организаций, немецкий рынок пива в последние годы продолжает сокращаться. В прошлом году потребление напитка в стране уменьшилось на 5,8%, а объем продаж снизился на 6% — до 7,8 миллиарда литров.

Одна из старейших пивоварен Германии была основана в 1627 году.

По данным Союза германских пивоваров, за последние шесть лет в Германии прекратили работу 137 пивоваренных предприятий. Среди них оказались как небольшие производства, так и крупные игроки рынка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания «Балтика» начала рекламную кампанию на медиафасадах в Нью-Йорке и Токио. Несмотря на санкционные ограничения, российский производитель наращивает экспорт: продукция представлена в странах Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.

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