Высотный рекорд: Алина Пекова вошла в Книгу Гиннесса среди альпинисток

Алина Пекова установила мировой рекорд Гиннесса среди женщин-альпинистов

Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 14 высочайших гор Земли. Об этом сама девушка рассказала в своих социальных сетях.

Пекова завершила серию восхождений в октябре 2024 года, когда поднялась на вершину Шишабангма в Гималаях. Этот подъем стал финальной точкой многолетнего проекта по покорению всех восьмитысячников — гор высотой более 8000 метров над уровнем моря. На момент завершения программы спортсменке исполнился 31 год.

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», — высказалась Пекова в своем блоге.

Покорение всех восьмитысячников считается одним из наиболее сложных направлений в альпинизме и требует длительной подготовки, устойчивости к экстремальным погодным условиям и последовательного прохождения технически сложных маршрутов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что альпинист, лишившийся ног, заявил о возможном способе спасения Натальи Наговициной с пика Победы. По его словам, шанс на эвакуацию мог увеличиться при попытке самостоятельного спуска и снижении высоты навстречу спасателям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.