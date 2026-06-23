Прячет живот? В Сети появились фото молодой жены Егора Бероева в интересном наряде

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Алена Куликова
Алена Куликова 43 0

В соцсетях отмечают, что в последнее время Анна Панкратова все чаще отдает предпочтение оверсайз-нарядам.

Жену Егора Бероева заподозрили в беременности

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Жена Егора Бероева пришла на премьеру в свободном платье

Молодую жену Егора Бероева — актрису и балерину Анну Панкратову — заподозрили в беременности. Кадры, на которых актриса предстала в наряде, скрывающем фигуру, публикует 7Дней.ru.

Егор и Анна появились на премьере в рамках фестиваля «Пилот». Актриса выбрала для выхода свободное коричневое платье и светлую куртку, которая прикрывала область талии.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что в последнее время жена актера отдает предпочтение более просторным нарядам и не появляется в облегающей одежде. На этом фоне вновь возникли разговоры о возможной беременности девушки.

Известно, что супруги были знакомы несколько лет до того, как поженились. Актер приглашал Анну сниматься в своих фильмах, хотя до этого она не имела опыта работы перед камерой.

Пока сама пара не комментирует слухи, появившиеся после их совместного выхода на фестивале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бероев снял фильм о людях, вернувшихся с СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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