Прячет живот? В Сети появились фото молодой жены Егора Бероева в интересном наряде

Жена Егора Бероева пришла на премьеру в свободном платье

Молодую жену Егора Бероева — актрису и балерину Анну Панкратову — заподозрили в беременности. Кадры, на которых актриса предстала в наряде, скрывающем фигуру, публикует 7Дней.ru.

Егор и Анна появились на премьере в рамках фестиваля «Пилот». Актриса выбрала для выхода свободное коричневое платье и светлую куртку, которая прикрывала область талии.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что в последнее время жена актера отдает предпочтение более просторным нарядам и не появляется в облегающей одежде. На этом фоне вновь возникли разговоры о возможной беременности девушки.

Известно, что супруги были знакомы несколько лет до того, как поженились. Актер приглашал Анну сниматься в своих фильмах, хотя до этого она не имела опыта работы перед камерой.

Пока сама пара не комментирует слухи, появившиеся после их совместного выхода на фестивале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бероев снял фильм о людях, вернувшихся с СВО.

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