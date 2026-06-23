Трехлетний ребенок утонул в открытом бассейне аквапарка в Ростовской области

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Следователи возбудили уголовное дело.

В Ростовской области трехлетний мальчик утонул в аквапарке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В городе Батайске в Ростовской области,трагически погиб трехлетний ребенок. Инцидент произошел в открытом бассейне аквапарка. По данному факту Следственное управление Следственного комитета России по региону инициировало уголовное расследование.

«В следственный отдел по городу Батайску следственного управления СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о смерти трехлетнего мальчика в результате утопления в открытом бассейне аквапарка города», — сказано в сообщении, которое опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Расследование ведется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это повлекло по неосторожности смерть человека.

Следователи предпринимают все необходимые меры для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области за одни сутки на водоемах погибли трое несовершеннолетних.

Один трагический случай произошел на реке Сок в селе Калмыковка Красноярского района, где во время поисковой операции спасатели обнаружили тело девочки 2013 года рождения. Еще двое детей 2015 и 2017 годов рождения утонули во время купания в реке Сургут в Сергиевском районе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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