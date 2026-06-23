Звезда «Реальных пацанов» Селиванов рассказал о «покушении» возлюбленной
Избранница артиста часто создает опасную обстановку в доме, поэтому Владимиру приходится постоянно быть начеку.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Актер Владимир Селиванов: любимая будто хочет совершить на меня покушение иногда
Актер и звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов с юмором рассказал о привычках во взаимоотношениях с любимой, которые иногда кажутся ему бытовыми испытаниями. Об этом он и его избранница Александра Калмыкова поговорили с корреспондентом 5-tv.ru на большой закрытой летней вечеринке VOICE INFLUENCER AWARDS 2026.
Так, артист признался, что иногда шутит о возможном «покушении» со стороны возлюбленной. По словам Селиванова, Александра может оставить фен в раковине, причем включенным в розетку, а он в этот момент приходит умываться.
«Мне иногда кажется, что жена моя хочет совершить на меня „покушение“, потому что она оставляет фен в раковине, включенный в розетку. А я умываться прихожу», — рассказал актер.
Селиванов отметил, что в такие моменты невольно задумывается, чем могла бы закончиться ситуация, если бы он включил воду.
«Думаю, сейчас я включу воду. И что произойдет? Ну, это я прикалываюсь, конечно», — добавил артист.
В ответ на сарказм любимого Александра тоже вспомнила его привычку, которая, по ее словам, может быть не менее опасной. Она пошутила, что Селиванов оставляет носки на полу, из-за чего она может поскользнуться.
«Он оставляет носки на полу, чтобы я поскользнулась», — заметила избранница актера с улыбкой.
После этого партнеры искренне признали, что именно такие бытовые мелочи и можно назвать их особыми для пары ритуалами.
«Вот это все наши ритуалы», — заключил Селиванов.
Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Реальных пацанов» подарил Александре на 8 Марта авто примерно за девять миллионов рублей.
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