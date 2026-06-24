Кулон в форме сердца и мебель: в США хотят запретить продавать вещи с «Титаника»

В США выступили против распродажи артефактов с «Титаника»

Аукцион века — под вопросом. В США хотят запретить распродажу вещей с парохода «Титаник», которые больше 100 лет пролежали на дне Атлантического океана. Компания, которая, по сути, контролирует доступ к затонувшему судну, собирается заработать на мебели и личных вещах пассажиров. Деньги якобы нужны для новых глубоководных экспедиций. Однако есть и другая версия, о ней — корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Когда говорят про «Титаник», в голове обычно всплывает эта сцена из фильма. Картина Джеймса Кэмерона запала в душу миллионам зрителей. А интерес к этой истории не угасает до сих пор, как и интерес к артефактам с «Титаника». С того времени на поверхность подняли несколько тысяч личных вещей погибших пассажиров и части самого парохода.

По решению американского суда, компания RMS Titanic Inc. владеет эксклюзивным правом на подъем артефактов со дна. И по тому же решению, все найденные предметы должны быть частью одной коллекции.

«Наша коллекция совершенно уникальна, потому что в мире нет другой такой, которая была бы собрана из одного источника — одного археологического объекта — и при этом сохранялась бы целиком в одном месте, позволяя рассказать всю историю полностью», — отметила президент компании RMS Titanic Inc. и директор по управлению коллекциями Томасина Рэй.

Однако в RMS Titanic Inc. решили нарушить эти условия. Оказывается, хранители намерены выставить на аукцион больше сотни артефактов. Но правительство активно пытается им помешать.

«В обоснование запрета аукциона правительство написало, что компания «не запрашивает одобрения суда, не считает, что одобрение необходимо, и утверждает, что ее возможности по продаже артефактов не ограничены», — сообщает Associated Press.

Формально ограничений на продажу действительно нет. Однако коллекцию нужно выставлять целиком, а не частично. В компании такое решение объясняют отсутствием денег на новые погружения и дальнейшее исследование «Титаника».

«Надо понимать, что затонувший объект — корабль, судно — это хранилище тел, братская могила. Подход к таким местам, как на земле, так и в море, должен быть очень осторожным и почтительным», — подчеркнул коллекционер Игорь Скиба.

О том, что компания изначально преследовала корыстный интерес, было понятно всем, кто участвовал в экспедициях. Анатолий Сагалевич работал с RMS Titanic Inc. и погружался к обломкам вместе с Кэмероном.

«Нас интересовала, именно стояла задача — показать людям, так сказать, результаты этой аварии, и показать людям, что из себя представляет «Титаник», — рассказал руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

Хоть артефакты и являются частью исторического наследия, периодически они попадают на аукционы. Их выставляют обычно родственники выживших пассажиров. К примеру, в этом году с молотка за 906 тысяч долларов ушел спасательный жилет.

«У них коллекция насчитывает более 5 тысяч предметов. И в 2012 году, во время процедуры банкротства этой компании, они пытались продать всю полностью эту коллекцию. Была озвучена стоимость — порядка 190 миллионов долларов», — указал писатель, исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов.

Велика вероятность, что и в этот раз аукцион отменят. В списке вещей, которые планируют продать, упоминается бронзовый херувим, ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца, похожий на тот, что в фильме носила Роза.

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