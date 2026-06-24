С умом и с пользой: ТОП-6 способов, как использовать скошенную траву на даче

Скошенная трава — ценнейший ресурс для каждого участка. И просто выбросить или сжечь ее — крайне неразумно. О шести способах ее благополучного применения на участке рассказало издание 7Дней.ru.

1. Правильное компостирование

Скошенную траву необходимо комбинировать с углеродистыми компонентами в виде сухих листьев, измельченных веток, соломы или опилок в соотношении один к двум. Компостный ящик следует разместить в тени, регулярно поливать и ворошить вилами для притока кислорода. Через три-шесть месяцев сформируется полезное удобрение.

2. Мульчирование посадок

Перед укладкой на грунт следует подсушить зелень на солнце несколько часов. После этого раскладывать мульчу следует тонким слоем, отступая от стеблей во избежание загнивания корневой шейки. Подобный способ подходит для клубники, приствольных зон деревьев и однолетников.

3. Питательный травяной настой

Если собрать крапиву, одуванчик и подорожник, нарезать их и заполнить этой зеленью емкость на две трети, залить теплой водой и оставить на одну-две недели, ежедневно помешивая, то получится полезный концентрат для растений. Его также необходимо перед применением процедить и развести водой в соотношении 1:10 для рассады и 1:7 для взрослых культур.

4. Подстилка и заготовка сена

Чтобы создать мягкий настил для домашних животных или птиц, необходимо скошенную траву разложить тонким слоем на солнце и периодически ее переворачивать. Важно, чтобы в ней не было ядовитых растений. Использованную подстилку, смешанную с пометом, отправляют в компост.

5. Обустройство теплых грядок

Травяную массу плотно укладывают в короба, добавляют почву и увлажняют, после чего эти блоки закладывают на дно высоких грядок в осенний период. Также перегнивающей травой наполняют мешки для культивации огурцов или картофеля, для которых она одновременно и грунт, и удобрение.

6. Заделка непосредственно в почву

Следует сделать траншеи в земле глубиной в штык лопаты, уложить туда измельченные сорняки и засыпать грунтом. Лучшее время для таких манипуляций — осень или за несколько недель до весенней посадки растений, чтобы земля успела насытиться гумусом, стала рыхлой и влагоемкой.

Как ранее писал 5-tv.ru, мульчирование — это укрытие поверхности почвы любым органическим или неорганическим материалом. Существует пять ключевых принципов правильного мульчирования и несколько правил для ее правильной выкладке на грядке.

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