Лавров раскрыл иностранным послам смысл фразы «Работайте, братья!»

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 36 0

Судьба, постигшая террористов, ждет их последователей.

Что означает фраза «Работайте, братья!» по мнению Лаврова

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Глава МИД России Сергей Лавров объяснил иностранным послам значение фразы «Работайте, братья!».

Министр напомнил, что недавно на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин, комментируя послание главы киевского режима Владимира Зеленского, обратился к российским военнослужащим. В заключение он произнес фразу: «Работайте, братья!» и подчеркнул, что на них смотрит вся страна и гордится ими.

По словам Лаврова, эта фраза была сказана много лет назад дагестанцем перед смертью в бою с террористами на Кавказе. Такая же участь, как отметил глава российского дипведомства, ждет современных последователей.

«Работайте, братья!» — эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, он дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены», — пояснил он в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

Как ранее писал 5-tv.ru, Путин заявил, что российские Вооруженные силы всегда стоят на страже интересов страны. В ходе общения с молодыми выпускниками военных и ведомственных вузов он добавил, что военная служба предполагает множество повседневных задач, организационных вопросов и рутинной работы.

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