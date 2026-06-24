Кулинарная катастрофа: почему нельзя смешивать чай с молоком и лимоном

Биотехнолог Тарасова: чай с молоком и лимоном превращается в творог

Попытка улучшить чай с помощью лимона и молока — это настоящая кулинарная катастрофа. Об этом в беседе с Life.ru заявила доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Вероника Тарасова.

«По сути, то, что вы сделали, — это приготовили творог. Промышленное производство творога основано на том же самом принципе: в молоко добавляют кислоту или специальный фермент, чтобы заставить белок свернуться», — сказала она.

Молочный белок казеин в сочетании с лимонным соком дает противные белые хлопья, которые оседают на дне чашки. Все потому, что кислая среда для казеина непривычная, его электрический заряд начинает гибнуть, после чего он неконтролируемо слипается в тяжелые сгустки.

Кроме того, чем горячее чай, тем быстрее молекулы носятся по кружке и тем стремительнее происходит коагуляция.

Получается, что, залив кипятком смесь молока и цитруса, получается кислотный шок на максимальной скорости для несчастного белка, особенно, если молоко уже было не первой свежести.

По словам биотехнолога, наслаждаться продуктами следует строго по одиночке. Если все-таки очень хочется попробовать подобное сочетание, то сначала лучше смешать чай с молоком и сахаром, поскольку сладкая среда немного стабилизирует белок. И только в самом конце, когда напиток чуть остынет, аккуратно и по каплям ввести лимонный сок.

Как ранее писал 5-tv.ru, смешивание разных видов алкоголя способно вызвать более быстрое опьянение и тяжелое похмелье с отравлением, особенно сочетание крепких напитков с газировкой.

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