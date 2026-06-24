Ноги устают к вечеру? Как женщинам после 50 лет сохранить вены здоровыми

Риск тромбозов у женщин увеличивается после 50 лет из-за гормонов

После 50 лет организм женщины переживает серьезные изменения. Снижение уровня эстрогенов после менопаузы отражается не только на самочувствии, но и на состоянии сосудов. Именно в этом возрасте увеличивается риск тромбозов, варикозной болезни, инсульта и инфаркта.

Хорошая новость в том, что многие факторы риска можно контролировать. Рассказываем в материале 5-tv.ru, какие привычки действительно помогают сохранить сосуды здоровыми после 50 лет.

Почему после 50 лет возрастает риск тромбов

До наступления менопаузы женские половые гормоны частично защищают сосудистую систему. Эстрогены помогают сохранять эластичность сосудов и благоприятно влияют на свертываемость крови.

После менопаузы уровень этих гормонов снижается. На этом фоне кровь может становиться более склонной к образованию тромбов, а стенки сосудов — менее эластичными.

Дополнительными факторами риска становятся возраст, лишний вес, сахарный диабет, повышенное давление, высокий уровень холестерина и малоподвижный образ жизни.

Больше двигайтесь

Физическая активность — один из самых эффективных способов профилактики тромбозов. Во время движения мышцы ног работают как насос, помогая венозной крови подниматься вверх к сердцу. Врачи рекомендуют:

ежедневно ходить не менее 30–40 минут;

заниматься плаванием;

ездить на велосипеде;

выполнять упражнения для икроножных мышц;

не сидеть без движения дольше одного часа.

Если работа связана с длительным сидением, полезно каждые 40–60 минут вставать и немного походить.

Следите за весом

Лишние килограммы значительно увеличивают нагрузку на сосуды. Кроме того, ожирение сопровождается хроническим воспалением и повышает вероятность образования тромбов.

Даже умеренное снижение массы тела помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых осложнений.

Контролируйте давление и уровень холестерина

После 50 лет важно регулярно проверять:

артериальное давление;

уровень общего холестерина;

ЛПНП («плохой» холестерин);

уровень сахара в крови.

Эти показатели напрямую влияют на состояние сосудов и риск развития тромбоза.

Пейте достаточно жидкости

При недостатке жидкости кровь становится более вязкой. Особенно важно соблюдать питьевой режим летом, во время жары, при физических нагрузках и длительных поездках.

Большинству женщин достаточно около 1,5–2 литров жидкости в сутки, если нет ограничений по состоянию здоровья.

Пересмотрите рацион

Для здоровья сосудов полезны продукты, богатые клетчаткой, витаминами и полезными жирами. В рацион стоит чаще включать:

жирную морскую рыбу;

овощи и зелень;

ягоды;

цельнозерновые продукты;

орехи;

оливковое масло;

бобовые.

Желательно ограничить количество переработанного мяса, сладостей, трансжиров и продуктов с избытком соли.

Откажитесь от курения

Курение остается одним из главных факторов риска сосудистых заболеваний. Оно повреждает внутреннюю оболочку сосудов, способствует образованию тромбов и значительно увеличивает вероятность инфаркта и инсульта.

Даже после многих лет курения отказ от сигарет снижает сердечно-сосудистые риски.

Осторожнее с гормональной терапией

Менопаузальная гормональная терапия помогает многим женщинам справляться с симптомами климакса.

Однако некоторые препараты могут повышать риск образования тромбов, особенно при наличии других факторов риска.

Поэтому решение о назначении гормонов должно приниматься только совместно с врачом после оценки всех возможных противопоказаний.

Не игнорируйте тревожные симптомы

Немедленно обратиться за медицинской помощью необходимо при появлении:

внезапной боли и отека одной ноги;

покраснения или ощущения жара по ходу вены;

внезапной одышки;

боли в груди;

нарушения речи;

слабости в руке или ноге.

Такие симптомы могут указывать на тромбоз или его опасные осложнения.

Нужно ли принимать препараты «для разжижения крови»

Самостоятельно принимать аспирин или антикоагулянты для профилактики нельзя. Современные рекомендации подчеркивают, что подобные препараты назначаются только врачом, если польза превышает риск кровотечений.

После 50 лет риск образования тромбов действительно возрастает, однако во многом он зависит от образа жизни. Регулярная физическая активность, контроль веса, здоровое питание, отказ от курения, достаточное потребление жидкости и своевременное лечение хронических заболеваний помогают сохранить сосуды здоровыми и значительно снизить вероятность опасных осложнений.

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