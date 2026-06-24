Путин: России удалось обеспечить доступность авиаперевозок для граждан

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Президент отметил, что спрос на авиаперелеты в стране продолжает расти как на внутренних направлениях, так и на зарубежных маршрутах.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось сохранить доступность авиаперевозок для граждан и обеспечить стабильную работу отрасли. Об этом он сообщил на совещании по развитию отечественной авиации.

Глава государства напомнил, что еще в 2022 году были приняты оперативные решения по поддержке авиакомпаний. По его словам, эти меры позволили удержать устойчивость и регулярность работы перевозчиков, а также сохранить доступность перелетов для населения.

Президент отметил, что спрос на авиаперелеты в стране продолжает расти как на внутренних направлениях, так и на зарубежных маршрутах. Он также указал, что российские авиакомпании первыми столкнулись с последствиями санкционного давления и ограничений, включая проблемы с обслуживанием воздушных судов.

Путин подчеркнул, что перед государством, авиакомпаниями и авиапромышленностью стоит задача по дальнейшему увеличению объемов перевозок, а также повышению безопасности и комфорта полетов. Кроме того, он поручил Министерству транспорта представить уточненный прогноз по показателям авиаперевозок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин высоко оценил уровень новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300. По его словам, уровень техники является очень хорошим и достойным, при этом в разработку данных моделей уже вложены значительные средства.

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