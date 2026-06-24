Минтранс и МВД оценивают риски использования праворульных автомобилей в РФ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

В работе также участвует Минпромторг и научно-исследовательский автомобильный институт.

Какие риски есть при использовании праворульных автомобилей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Российские надзорные ведомства анализируют, как водители эксплуатируют праворульные автомобили. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП „НАМИ“ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт — Прим. ред.)», — сообщили собеседники агентства.

В обсуждении также участвует министерство транспорта РФ. На основе полученных данных будут сформированы соответствующие предложения, уточнил источник.

Ранее 5-tv.ru писал, что согласно плану мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, до 2028 года в России проведут комплекс исследований для оценки рисков использования праворульных автомобилей.

Также сообщалось, что будет прорабатываться вопрос о целесообразности разработки обучающих программ для водителей праворульных машин в тех субъектах страны, где на такие авто приходится большая часть паркинга. Эта работа ведется в рамках Стратегии повышения безопасности дорожного движения, который состоит из более чем 260 мероприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Минтранс и МВД оценивают риски использования праворульных автомобилей в РФ

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