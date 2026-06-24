«Самый оптимальный вариант»: диетолог раскрыл формулу идеальных котлет

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Алена Куликова
Алена Куликова 35 0

Главный секрет —в качестве исходного сырья.

Самые полезные котлеты

Фото: 5-tv.ru

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Диетолог Поляков: при приготовлении котлет важно обращать внимание на свежесть сырья

При приготовлении котлет самое важное — исходное сырье, из которого готовится блюдо, а не набор приправ и способ термической обработки, об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Специалист пояснил, что максимальную пользу для здоровья принесут изделия, приготовленные исключительно из домашнего фарша. В составе такого полуфабриката, по мнению диетолога, должны присутствовать только мясо, репчатый лук и традиционные специи.

Для улучшения структуры и сохранения формы котлет Поляков допускает добавление куриного яйца, которое обеспечивает необходимую клейкость массы.

«Это самый оптимальный вариант котлет», — сказал Поляков

Такой подход к приготовлению делает мясное блюдо легкоусвояемым для желудочно-кишечного тракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие гарниры идеально сочетаются с шашлыком без тяжести и вздутия. Лучший выбор — овощные салаты без майонеза: свежие огурцы, помидоры, зелень, листовые салаты с оливковым маслом или легкими йогуртовыми соусами. Также подойдут ферментированная капуста и огурцы, которые стимулируют пищеварение, и запеченные овощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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