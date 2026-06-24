Оренбургских студентов и бойцов СВО связал телемост

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Многие из участников спецоперации — учащиеся, ушедшие в академический отпуск.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Бойцов, которые сражаются с нацистами в зоне СВО, и активистов студенческих организаций из Оренбурга связал телемост.

Военные рассказали о том, как выполняют самые сложные задачи. Службу они проходят в составе войск беспилотных систем. Это новое высокотехнологичное направление для вооруженных сил, требующее особой подготовки. Примечательно, что многие из бойцов — студенты, которые взяли академический отпуск и подписали контракт с Минобороны.

В диалоге участвовали и опытные офицеры, в том числе Герой России Тельман Уралбаев.

«Мы же воюем с кем? С фашистами, которые прячутся за мирными жителями. У нас задача какая — освободить народ. Приходится долго, трепетно, с помощью беспилотной системы выявлять противника и уничтожать, но не задеть гражданских», — сказал Герой России, представитель командования подразделения войск БпС Тельман Уралбаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов и напутствовал их перед началом службы. В мероприятии приняли участие представители Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

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