Рябков: Европа не скрывает подготовку войны с Россией
Замминистра главы МИД РФ надеется, что западные политики все же «снизят температуру».
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner; 5-tv.ru
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Москва предупредила Запад о катастрофических последствиях в случае прямого столкновения с Россией.
На фоне растущей напряженности европейские страны не только усиливают защиту своих границ, но и все активнее переводят экономику на военные рельсы. Под новые задачи перестраиваются даже крупнейшие автомобильные концерны. В эксклюзивном интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, почему это происходит и кто стоит за этой стратегией.
«Первопроходцами» в кавычках в этом вопросе выступают Германия, Франция и далее по списку. Тревожные моменты укладываются в канву плохо скрываемой подготовки коллективного Запада — и конкретно претендующего на стратегическую автономию Евросоюза — на развязывание широкомасштабного конфликта с Россией на рубеже примерно 2030 года, о чем мы открыто говорим», — заявил Сергей Рябков.
Замминистра также выразил надежду на здравомыслие западных политиков, у которых, по его словам, должно возникнуть понимание необходимости, цитата, «снижать температуру».
Напомним, накануне в Вашингтоне объявили, что Ford и General Motors в самое ближайшее время могут начать выпускать ракеты для зенитных комплексов Patriot и крылатые ракеты Tomahawk.
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