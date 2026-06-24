Три жителя Горловки погибли в результате утренней атаки БПЛА ВСУ

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Мэр Иван Приходько уточнил, что среди погибших — мирные жители Калининского района.

В Горловке три человека погибли от удара БПЛА ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Пелагия Тихонова

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Три мирных жителя погибли в Горловке в результате сброса взрывоопасных предметов с украинских беспилотников. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил глава города Иван Приходько.

«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки погибли двое мирных жителей», — написал он изначально, однако позже появилась уточненная информация.

«По уточненной информации, количество погибших мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВФУ возросло до трех», — добавил градоначальник.

Помимо человеческих жертв, зафиксированы и разрушения инфраструктуры.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ в Горловке повреждена заправка», — уточнил мэр.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Нижегородскую область погибли два человека. Причиной гибели людей стало возгорание жилого дома, возникшее в реезультате атаки. Семьям погибших и пострадавших власти пообещали оказать всю необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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