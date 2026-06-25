Списывали головные боли на тревожность: девушке поставили верный диагноз только спустя годы

Mirror: врачи долгие годы списывали симптомы опухоли на тревожность

Жительница Великобритании несколько лет жаловалась врачам на сильные головные боли. Однако, по ее словам, долго не получала серьезного обследования. Симптомы объясняли мигренью, плохим питанием и тревожностью. Лишь после МРТ у девушки обнаружили опухоль мозга. Об этом сообщило Mirror.

Головные боли начались в подростковом возрасте

Софи Барклай из графства Лестершир начала страдать от сильных головных болей еще подростком. Сейчас ей 21 год, но первые тревожные симптомы появились за несколько лет до постановки диагноза.

Девушка утверждает, что неоднократно обращалась к врачам. Однако ее жалобы воспринимали как обычные мигрени. Иногда ей советовали следить за питанием, потому что головные боли могли быть якобы связаны с употреблением шоколада и молочных продуктов.

Сама Софи рассказывала, что из-за этого чувствовала себя «слишком драматичной подростком», хотя понимала: с организмом происходит что-то серьезное.

Почему диагноз поставили не сразу

По словам девушки, ситуацию осложняло то, что раньше у нее уже диагностировали тревожность. Поэтому часть симптомов врачи могли связывать именно с психологическим состоянием.

Барклай утверждает, что за годы обращений ее осматривали многие специалисты, но направление на МРТ она получила только спустя длительное время.

Когда исследование все же провели, результаты показали опухоль мозга — пилоцитарную астроцитому.

Что такое пилоцитарная астроцитома

Пилоцитарная астроцитома — это опухоль центральной нервной системы, которая чаще встречается у детей и молодых людей. Обычно она относится к медленно растущим и доброкачественным опухолям, однако из-за расположения в мозге все равно может быть опасной.

Такая опухоль способна вызывать головные боли, тошноту, нарушения зрения, проблемы с координацией и другие неврологические симптомы.

Операция и тяжелое осложнение

Софи перенесла операцию по удалению опухоли. Однако после вмешательства у нее развился синдром задней черепной ямки — редкое осложнение, которое может возникнуть после операций на опухолях мозга.

Из-за этого девушка на время потеряла способность ходить, говорить, глотать и даже самостоятельно держать голову.

По словам Софи, она чувствовала себя «запертой в собственном теле» и не могла объяснить окружающим, если ей было больно.

Пришлось заново учиться говорить и ходить

Восстановление заняло месяцы. Девушка проходила физиотерапию, занятия с логопедом и эрготерапию. Говорить она не могла около двух недель, а заново училась ходить примерно шесть недель.

Сегодня Софи продолжает восстановление и учится в университете Де Монфор, где изучает психологию.

Почему она решила рассказать свою историю

Барклай надеется, что ее опыт поможет другим молодым людям серьезнее относиться к тревожным симптомам и добиваться обследования, если состояние не улучшается.

Она подчеркивает: головная боль чаще всего не связана с опухолью мозга, но если симптомы сохраняются годами, усиливаются или сопровождаются другими нарушениями, их нельзя игнорировать.

Когда головная боль требует срочного обращения к врачу

Специалисты рекомендуют обращаться за медицинской помощью, если головная боль:

появилась внезапно и очень сильная;

постепенно усиливается;

сопровождается рвотой, нарушением зрения, слабостью или онемением;

возникает после травмы головы;

будит ночью или резко меняет привычный характер;

сопровождается судорогами, спутанностью сознания или нарушением речи.

В таких случаях важно не заниматься самолечением, а пройти обследование.

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