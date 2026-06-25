В России могут ввести льготы в общественных банях в период отключения горячей воды

Россиянам могут предоставить льготы на посещение общественных бань в период отключения горячей воды в домах. Об этом ТАСС рассказал депутат Государственной думы Игорь Антропенко.

Он пояснил, что в некоторых регионах России льготное посещение бань введено для граждан, в домах которых нет системы горячего водоснабжения. Размер скидок в таком случае устанавливают региональные власти.

«Хочу обратить внимание на то, что в период отключения горячей воды граждане, по сути, становятся в один ряд с льготниками, проживающими в жилых помещениях, в которых отсутствует система горячего водоснабжения. Поэтому для них на это время и стоит ввести данную льготу», — пояснил депутат.

А те, кто и так имел льготы посещение бань можно сделать бесплатным, предложил Антропенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству организовать масштабное информирование граждан о положенных им мерах поддержки. Он отметил, что важно своевременно и достоверно доносить до людей подобную информацию.

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