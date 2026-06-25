Пронзенные стрелами ХХ века: боль эпохи в спектакле «Ахматова. Гумилев. Гумилев»

Светлана Иванова и Егор Корешков сыграли Ахматову и Гумилева в Театре Эстрады

Московский Театр Эстрады приглашает зрителей в трудное путешествие по страницам истории поэтов Серебряного века — Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Пронзительный спектакль о любви, страшных потерях, памяти и судьбе на фоне катастроф ХХ века. Время безжалостно вмешалось в жизнь великих деятелей искусства, пострадавших от преследователей, собственных чувств и поступков, потерявших друг друга и непрощенных. Очередной показ состоится 27 июля. Эта постановка расскажет о том, как легко вовремя не распознать свое счастье и понять его цену слишком поздно.

Генеральными продюсерами выступили Надежда Соловьева и Евгений Финкельштейн, выпускающим — Наталья Шиняева. Авторы пьесы — Семен Шомин и Полина Рашкина, режиссер — Семен Шомин. Главные роли исполнили актеры Светлана Иванова, Егор Корешков, Тереза Диуро и Дэниел Барнс.

Иванова — главное событие спектакля. Она возникает на сцене юной и стремительной, готовой к свершениям, а покидает ее мрачной и усталой, но гордой и не сломленной.

«А я была дерзкой, злой и веселой, и вовсе не знала, что это — счастье», — говорит поэтесса голосом артистки, удивительно тонко показавшей ее визуальное и внутреннее преображение.

Иванова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru защитила свою героиню, которую нередко биографы и поклонники обвиняют в жестокости, суровости, резкости. Она подчеркнула, что реальная Ахматова была едва ли не единственным поэтом Серебряного века, встретившим глубокую старость, и она заплатила за долгую жизнь высокую цену — потеряла родных, друзей, близких. С единственным сыном даже в последние дни она так и не помирилась — слишком много ран и обид накопилось.

«Я не возьмусь ни за что осуждать ее, я ее нежно люблю. И мне нравится, что мы не пытались делать какой-то памятник поэту, мы пытались искренне и с любовью рассказать ее историю. Я и не пытаюсь ее понять, у меня нет задачи ее понять. Нет, конечно, я играю роль. Я рассказываю ее историю и стараюсь это сделать так, чтобы зрителю было интересно, чтобы в зрителя попала и радость, и боль, чтобы зрителю она была интересна. Если я буду пытаться ее понять, я сойду с ума», — поделилась Иванова.

На театральную сцену после более чем десятилетнего перерыва вернулся актер Егор Корешков — с поэтической драмой и сложной задачей

В этом спектакле он исполняет сразу две роли — Николая и Льва Гумилевых. В интервью 5-tv.ru он признался, что был взволнован перед премьерой, боялся забыть слова. Кроме того, артист проделал большую работу при подготовке — он вдумчиво изучал биографии и творения, примерял на себя события, в отличие от коллеги пытался понять и даже оправдать.

«Два героя, которые сильно связаны одной историей, историей их жизни, и одной женщиной, важной для них. Один был влюблен до конца, до мозга костей, а второй был обижен, хотя тоже любил. И им обоим не хватало, в общем, ее всегда. И это такой объединяющий момент. В целом я много чего и читал, и пробовал, и пытался их и понять, и простить», — признался Корешков.

По мнению артиста, трудно определить, любил ли Гумилев Ахматову или поклонялся ее образу. В одной из сцен поэтесса говорит супругу: «Вы, Коленька, гонитесь за ускользающими целями». А тот парирует: «Я всегда иду по линии наибольшего сопротивления». Николай Гумилев был не только стихотворцем, но и страстным исследователем Африки, путешественником, искателем приключений. Есть мнение, что и Анна Ахматова была его целью, а не любовью, но смог ли он ее достичь?

«У него как будто есть желание быть вот этим воином, преодолевать, драконы, Африка, ловить зверей, то есть какие-то свершать преодоления, поступки и ставить себе еще больше и больше. Они в принципе два сапога пара в этом смысле, они поэты. И для них, скорее, поэзия была важнее жизни», — заключил актер.

Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев» — это не музейная биография, а живой, эмоциональный театр, где легендарные имена из остатков памяти — написанных строк и поблекших фотографий — становятся живыми людьми. Авторы и артисты показали историю, по-настоящему близкую и больную, и в очередной раз предупредили: ошибок не избежать никому, и выбор одного человека порой определяет судьбу следующих поколений.

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