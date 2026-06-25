Всего пять минут: ученые выяснили, как быстро поднять настроение на работе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 12 0

Когда день затягивается, а концентрация начинает падать, многие тянутся за очередной чашкой кофе. Однако есть другой способ стать продуктивнее.

Что делать если не хочется работать — способы побороть лень

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Захаркин

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BJSM: быстро поднять настроение на работе поможет пятиминутная прогулка

Когда рабочий день затягивается, а концентрация начинает падать, многие тянутся за очередной чашкой кофе. Однако новое исследование показало: иногда для улучшения самочувствия достаточно всего пяти минут движения. Ученые выяснили, что даже очень короткая прогулка способна заметно повысить уровень энергии, улучшить настроение и снизить стресс. Работа опубликована в журнале British Journal of Sports Medicine.

Что выяснили исследователи

В исследовании, проведенном британскими учеными, приняли участие офисные сотрудники, которым предложили делать короткие перерывы в течение рабочего дня.

Оказалось, что даже пяти минут ходьбы достаточно, чтобы люди почувствовали себя бодрее и счастливее по сравнению с теми, кто продолжал сидеть за рабочим столом без перерыва.

У участников улучшалось настроение, снижалось чувство усталости и повышалась работоспособность.

Почему короткая прогулка работает

Во время ходьбы организм начинает активнее снабжать мозг кислородом и питательными веществами.

Кроме того, даже небольшая физическая активность способствует выработке эндорфинов — гормонов, которые помогают улучшить эмоциональное состояние.

Параллельно снижается уровень стресса и напряжения, накопившегося за время работы.

Особенно полезно для офисных сотрудников

Современные люди проводят слишком много времени сидя.

Длительное пребывание в одном положении связано не только с болями в спине и шее, но и с ухудшением концентрации, повышенной утомляемостью и снижением продуктивности.

Даже короткие прогулки помогают разорвать этот цикл и дают организму необходимую смену активности.

Не обязательно выходить на улицу

Если нет возможности покинуть офис, эффект может дать и простая прогулка по коридору, лестнице или территории здания.

Главное — встать из-за стола и немного подвигаться.

Исследователи отмечают, что польза появляется именно благодаря смене деятельности и физической активности, а не месту прогулки.

Как часто делать такие перерывы

Специалисты рекомендуют не сидеть неподвижно несколько часов подряд.

Полезно вставать хотя бы раз в час, немного разминаться или пройтись несколько минут.

Такие короткие паузы не снижают продуктивность, а наоборот помогают дольше сохранять концентрацию и работоспособность.

Дополнительный бонус для здоровья

Помимо улучшения настроения, регулярные короткие прогулки помогают:

  • улучшить кровообращение;
  • уменьшить нагрузку на позвоночник;
  • снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;
  • поддерживать нормальный уровень сахара в крови;
  • бороться с последствиями малоподвижного образа жизни.

Когда кажется, что сил на работу больше нет, не обязательно искать спасение в кофеине. Иногда самый простой способ почувствовать себя лучше — просто ненадолго встать из-за стола.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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