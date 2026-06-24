Путин наградил Президентский полк ФСО орденом Жукова

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Знак отличия прикрепили к знамени подразделения.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Заслуги военных, которые обеспечивают безопасность первых лиц, накануне отметили в Кремле. К 90-летию Президентского полка ФСО президент России Владимир Путин удостоил его высокой награды — ордена Жукова. Глава государства прикрепил знак отличия к знамени подразделения, которое также участвует в протокольных и воинских ритуалах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале. Он заявил, что на Западе открыто говорят о подготовке к войне с Россией, используя лживые заявления о российской угрозе. Путин подчеркнул, что Россия готова дать отпор, идет модернизация ядерной триады и качественное изменение вооружений. Однако технологии не заменят мужества и профессионализма воинов. Главная составляющая успеха в СВО — это воинский коллектив.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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