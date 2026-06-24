Содержит токсины? Опасен ли для здоровья виноград «шайн-мускат»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

В нескольких странах стран этот сорт запрещен к продаже.

Есть ли угроза от винограда шайн-мускат

Фото: www.globallookpress.com/ Ekaterina Sychkova

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Садовод Туманов: шайн-мускат — старый и менее устойчивый сорт винограда

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил, что связывать потенциальную токсичность ягод с конкретным сортом «шайн-мускат» научно некорректно. Об этом сообщает aif.ru.

«Думаю, к сорту здесь никакой привязки быть не может. <…> Я могу предположить, что „шайн-мускат“, допустим, является старым и менее устойчивым сортом, который требует большего внимания со стороны людей, защищающих растения», — сказал Туманов.

Он подчеркнул, что есть принципиальная разница в природной стойкости разных видов винограда. В качестве примера эксперт привел капризную Vitis vinifera, требующую обильных обработок, и неприхотливую «Изабеллу» (Vitis labrusca), которая зачастую вообще не нуждается в опрыскиваниях.

Поводом для обсуждения стал запрет на продажу этого сорта в некоторых странах из-за превышения допустимого уровня химикатов. В России официального запрета на «шайн-мускат» нет.

В октябре 2024 года в Таиланде после лабораторных исследований отдельных партий были обнаружены вещества, вызвавшие беспокойство специалистов. Важно отметить, что речь шла не о полном запрете сорта, а о проблемах с качеством конкретных партий от определенных компаний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве представили вина нового формата.

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