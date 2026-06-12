Тост прозвучал во время неформальной части вручения государственных наград в Кремле.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Владимир Путин поднял бокал за победу под троекратное ура
Президент России Владимир Путин и лауреаты государственных наград подняли тост за победу и провозгласили троекратное «ура». Это произошло на торжественном приеме в честь Дня России.
Традиционная праздничная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и знаков лауреатов государственных премий в области науки, технологий, литературы и искусства прошла в Большом Кремлевском дворце.
После завершения официальной части мероприятия российский лидер и награжденные перешли к неформальному общению за бокалами шампанского.
«Если за победу, то тогда троекратное „ура“. Три-четыре!» — скомандовал Путин.
В ответ зал прокричал: «Ура! Ура! Ура!».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» Путин подчеркнул, что сплоченность и патриотизм — главные ценности российского народа. Он отметил, что благодаря этим качествам народ преодолевает трудности и защищает страну.
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