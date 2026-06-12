Владимир Путин поднял бокал за победу под троекратное «ура»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 67 0

Тост прозвучал во время неформальной части вручения государственных наград в Кремле.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин поднял бокал за победу под троекратное ура

Президент России Владимир Путин и лауреаты государственных наград подняли тост за победу и провозгласили троекратное «ура». Это произошло на торжественном приеме в честь Дня России.

Традиционная праздничная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и знаков лауреатов государственных премий в области науки, технологий, литературы и искусства прошла в Большом Кремлевском дворце.

После завершения официальной части мероприятия российский лидер и награжденные перешли к неформальному общению за бокалами шампанского.

«Если за победу, то тогда троекратное „ура“. Три-четыре!» — скомандовал Путин.

В ответ зал прокричал: «Ура! Ура! Ура!».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» Путин подчеркнул, что сплоченность и патриотизм — главные ценности российского народа. Он отметил, что благодаря этим качествам народ преодолевает трудности и защищает страну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:40
Владимир Путин признался, что имеет четвертый разряд плотника
16:37
Утонула в цветах, а рядом — сестра: как выглядит могила Людмилы Чурсиной
16:34
Не хотел так делать: устроивший ДТП в Екатеринбурге водитель автобуса извинился
16:20
«Один из основателей британского поп-арта»: ушел из жизни художник Дэвид Хокни
16:06
Владимир Путин поднял бокал за победу под троекратное «ура»
16:00
Семилетняя девочка выпала из окна в Москве

Сейчас читают

Аплодисменты, слезы и артиллерийский салют: как прошли похороны Людмилы Чурсиной
«Кто сыграет так сегодня?» — Шелгунов вспомнил уникальность Чурсиной
Людмилу Чурсину проводили в последний путь под аплодисменты и крики «Браво!»
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео