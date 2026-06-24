В современной международной жизни больше не осталось принципов свободы, равенства и братства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время выступления на XII международном форуме «Примаковские чтения».

По его словам, именно поэтому мировая история периодически переживает серьезные изменения и повороты. Но существует и другая точка зрения. Ее сторонники считают, что сложившийся мировой порядок менять не нужно.

Как пояснил представитель Кремля, такая позиция строится на подходах, которые он обозначил формулами «мир через силу», «правила вместо права» и «гегемония вместо плюрализма». В качестве примера он привел фразу «I'm your boss today» («Сегодня я ваш начальник»).

Песков подчеркнул, что эту точку зрения нельзя игнорировать, поскольку ее озвучивает страна с самой мощной экономикой в мире.

Ранее Песков прокомментировал уход с поста британского премьер-министра Кира Стармера. Он заявил, что тот никак не зарекомендовал себя в российско-британских отношениях.

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