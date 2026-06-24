Расчет «Герань» поразил газораспределительную подстанцию в Запорожской области

ВС РФ продолжают уничтожать объекты энергетической инфраструктуры, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчет беспилотного летательного аппарата «Герань» нанес удар по газораспределительной подстанции в районе населенного пункта Люцерна в Запорожской области. Объект использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что российские военные продолжают поражать объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий, обслуживающих военно-промышленный комплекс Украины.
На опубликованных кадрах показали момент удара по газораспределительной подстанции. Уничтожение цели, как отметили в Минобороны России, подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.
По имеющимся данным, ночью беспилотники «Герань» также работали по объектам в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Уточнялось, что основная часть ударов пришлась на районы за пределами крупных городов.
В Харьковской области удары фиксировались в районах Балаклеи и Краснограда, в Черниговской области — в районе Нежина. Также сообщалось о сильном пожаре в районе Арсеновки Полтавской области. Ранее этот район уже попадал под удары в марте 2025 года.
Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области.
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