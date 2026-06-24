Расчет «Герань» поразил газораспределительную подстанцию в Запорожской области

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 60 0

ВС РФ продолжают уничтожать объекты энергетической инфраструктуры, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Расчет беспилотного летательного аппарата «Герань» нанес удар по газораспределительной подстанции в районе населенного пункта Люцерна в Запорожской области. Объект использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российские военные продолжают поражать объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий, обслуживающих военно-промышленный комплекс Украины.

На опубликованных кадрах показали момент удара по газораспределительной подстанции. Уничтожение цели, как отметили в Минобороны России, подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

По имеющимся данным, ночью беспилотники «Герань» также работали по объектам в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Уточнялось, что основная часть ударов пришлась на районы за пределами крупных городов.

В Харьковской области удары фиксировались в районах Балаклеи и Краснограда, в Черниговской области — в районе Нежина. Также сообщалось о сильном пожаре в районе Арсеновки Полтавской области. Ранее этот район уже попадал под удары в марте 2025 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
24 июн
Российские военные освободили 114 зданий в Константиновке за сутки
19 июн
Российские военные освободили 627 зданий в Константиновке за неделю
18 июн
Российские бойцы освободили 98 зданий в Константиновке
17 июн
Российские войска уничтожили последнюю артерию снабжения ВСУ в Красном Лимане
13 июн
Армия России освободила 172 здания в Константиновке ДНР за сутки
12 июн
ВС РФ освободили населенный пункт Приют в ДНР
10 июн
Российские военные поразили гостиницу с боевиками 39-й бригады морпехов ВСУ
21 мая
Российская армия установила контроль над Шестеровкой в Харьковской области
10 мая
Одна кровь, один долг: внуки фронтовиков сражаются там, где воевали их деды
8 мая
Армия России освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР за неделю до начала перемирия
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.62
0.85 85.48
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
Четырнадцатилетняя Ирина пропала в подмосковном Раменском
14:14
Рябков: Европа не скрывает подготовку войны с Россией
14:13
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам
14:09
Оренбургских студентов и бойцов СВО связал телемост
14:01
«Самый оптимальный вариант»: диетолог раскрыл формулу идеальных котлет
13:55
Три жителя Горловки погибли в результате утренней атаки БПЛА ВСУ

Сейчас читают

Спокойствие только снится: геомагнитный прогноз на 24 июня
Летом искать работу может быть выгоднее, чем осенью
НАСА ищет признаки внеземной жизни? Астронавт рассказал о новых исследованиях
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео