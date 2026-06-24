В Москве трое детей отравились хлором

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 33 0

Бассейн на северо-западе столицы закрыли, обстоятельства проверяют.

В Москве трое детей отравились хлором у бассейна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Северо-Западном административном округе Москвы троим детям потребовалась медицинская помощь после воздействия хлора. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на Пенягинской улице, у дома 16. По предварительным данным, дети могли надышаться парами хлора рядом с открытым бассейном. На место прибыли экстренные службы, родители находятся рядом с детьми.

Сообщается, что в районе бассейна ощущался запах хлорки. При этом превышений допустимых норм по результатам первичной проверки не выявлено. Бассейн временно закрыли.

Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на востоке Москвы мужчина убил свою сестру и расчленил ее тело.

Правоохранительные органы начали розыск женщины 1968 года рождения после того, как она пропала и не вышла на работу. В ходе проверки в одной из квартир были обнаружены пакеты с фрагментами тела.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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