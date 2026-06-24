Расчленивший сестру москвич часто конфликтовал с ней из-за квартиры

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 46 0

Га протяжении длительного времени мужчина пытался причинить вред женщине.

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

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Мужчина, которого подозревают в убийстве и расчленении собственной сестры на востоке Москвы, длительное время пытался вынудить ее покинуть жилье. Об этом 5-tv.ru рассказала соседка и подруга погибшей Наталья Макридина.

Она утверждает, что причиной конфликта стала трехкомнатная квартира, которую родственники не смогли поделить. По словам женщины, после смерти мужа сестра вернулась жить в это жилье, что вызвало недовольство брата.

«В свое время она вышла замуж, уехала. Потом ее муж погиб, и она вернулась в эту квартиру. Тогда брат затаил на нее зло, был недоволен ее присутствием», — рассказала Наталья.

Также, по ее словам, мужчина якобы портил имущество в квартире и совершал мелкие пакости, включая повреждение розеток и кражу продуктов. Собеседница утверждает, что он надеялся таким образом причинить вред сестре. Она добавила, что в последние годы мужчина не работал.

«Она всегда рассказывала, как ей невыносимо жить с братом», — отметила Наталья.

По информации источника 5-tv.ru, тело 57-летней москвички было обнаружено 24 июня в квартире на Знаменской улице. Следствие считает, что к ее гибели может быть причастен 56-летний брат. Его уже задержали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что женщина, останки которой нашли в квартире на востоке Москвы, ранее говорила начальнику о непростых отношениях с братом.

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