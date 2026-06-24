ФСБ РФ изъяла 301 единицу незаконного огнестрельного оружия с апреля по май 2026

Федеральная служба безопасности России с апреля по май 2026 года провела в 53 субъектах России оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых из незаконного оборота изъяли 301 единицу огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники ведомства обнаружили четыре пулемета, 15 гранатометов, две штурмовые винтовки, 37 автоматов, 124 винтовки, 140 пистолетов и револьверов, а также 788 гранат, более 111 килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 189 тысяч патронов. Кроме того, прекращена деятельность 45 незаконных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Силовики задержали 128 нелегальных оружейных мастеров, а также провели по адресам их проживания следственные действия. Продолжается работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности в сфере производства и оборота оружия.

Изъятие нелегального вооружения провели в Санкт-Петербурге, Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, республиках Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Крым и других регионах.

Ранее ФСБ пресекла двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.