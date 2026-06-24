«Болезненный вопрос для мира»: Песков про демографию

Численность населения стремительно сокращается даже в Китае.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra; 5-tv.ru
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Песков: демография — это болезненный вопрос для всего мира
Демография — болезненный вопрос для всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Он отметил, что вопрос роста населения стоит ребром не только в России, но и во многих других странах. В список тех, кто озабочен проблемой демографии, вошел и Китай. Численность населения Поднебесной тоже начала стремительно снижаться.
А вот в Индии рост, напротив, все еще продолжается. Однако это, судя по оценкам, несильно скажется на общей картине.
«Существуют прогнозы, что в самое уже ближайшее время. То есть раньше, чем наступит середина XXI века, мировое население начнет сокращаться», — уточнил Песков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что поддержка демографии, многодетных семей и повышение достойного качества жизни россиян с детьми — приоритет для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Для этого, по его словам, необходимо объединять усилия государства, некоммерческих структур, религиозных объединений, предпринимательства и СМИ.
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