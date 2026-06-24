Российские военные освободили 114 зданий в Константиновке за сутки

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта.

Как российские военные продвигаются в Константиновке

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские военнослужащие за сутки освободили 114 зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта. Там российские военные уничтожали разрозненные группы противника и одиночных украинских боевиков.

В Минобороны России уточнили, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Константиновке до 30 боевиков.

Кроме того, украинская армия лишилась бронеавтомобиля, 13 автомобилей, двух квадроциклов и трех артиллерийских орудий. Также были уничтожены 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Армия России поджимает ВСУ по всей линии фронта.

Спецоперация

Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года. Тогда глава государства заявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Главными целями СВО стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

В свою очередь США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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