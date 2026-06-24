«Нужно быть аккуратнее»: вред и польза вареной кукурузы для здоровья

Важно не злоупотреблять солью во время употребления этого продукта.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Диетолог Поляков: людям с воспалениями вареная кукуруза противопоказана
Вареная кукуруза может навредить людям с системными воспалениями. Об этом изданию aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.
«Если у человека какое-то системное воспаление, то содержащиеся в кукурузе вещества могут поддержать это воспаление. При наличии воспаления кукуруза на пользу не пойдет», — пояснил специалист.
Также стоит учитывать, что человека может быть индивидуальная непереносимость этого продукта и проявиться аллергическая реакция.
Кроме того, диетолог посоветовал во время употребления вареной кукурузы не злоупотреблять солью. Во-первых, потому что это плохо скажется на состоянии почек. А во-вторых, может спровоцировать отеки.
В кукурузе содержится много клетчатки и калия, что положительно сказывается на состоянии пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в кукурузе есть антиоксиданты лютеин и зеаксантин, они защищают зрение. К тому же в ее состав входят углеводы, которые позволяют долго сохранять чувство сытости, подчеркнул Поляков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что семена чиа считаются суперфудом. Они содержат большое количество клетчатки, растительного белка, омега-3 жирных кислот, кальция, магния, железа и антиоксидантов. Однако не для всех людей они одинаково полезны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?