ФСБ пресекла двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске

В Пятигорске сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли двойной теракт против правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики задержали двух женщин-смертниц. По предварительной информации, действуя по указанию украинских спецслужб, они доставили две мощные бомбы в Пятигорск из Москвы.

Задержанные между собой знакомы не были. Они планировали совершить теракты отдельно. Их целью были правоохранители.

«Благодаря эффективным мерам антитеррористической защищенности, на подходе к одному из зданий силовых ведомств города Пятигорска задержана гражданка России, 2006 года рождения. В находящемся при ней рюкзаке обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограмм в тротиловом эквиваленте, которое было помещено в безопасное место после чего произошла детонация», - рассказали в ведомстве.

В районе происшествия были незамедлительно введены повышенные меры безопасности. В результате чего удалось задержать еще одну смертницу. У женщины 1979 года рождения также в рюкзаке обнаружили взрывное устройство.

«Основной целью террористов являлось достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов», - добавили в ФСБ.

Расследование продолжается. Устанавливаются все детали готовившихся преступлений.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожного состава в Подмосковье. Двое задержанных поддерживали связь с представителем украинских спецслужб и действовали по полученным указаниям. Как уточнили в ведомстве, для реализации задуманного они забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.

Подозреваемые предварительно изучили один из железнодорожных участков, определили место предполагаемой установки взрывного устройства и подготовились к совершению подрыва. Однако завершить задуманное они не успели.

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