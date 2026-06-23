ФСБ пресекла двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске
Задержаны две женщины.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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В Пятигорске сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли двойной теракт против правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Силовики задержали двух женщин-смертниц. По предварительной информации, действуя по указанию украинских спецслужб, они доставили две мощные бомбы в Пятигорск из Москвы.
Задержанные между собой знакомы не были. Они планировали совершить теракты отдельно. Их целью были правоохранители.
«Благодаря эффективным мерам антитеррористической защищенности, на подходе к одному из зданий силовых ведомств города Пятигорска задержана гражданка России, 2006 года рождения. В находящемся при ней рюкзаке обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограмм в тротиловом эквиваленте, которое было помещено в безопасное место после чего произошла детонация», - рассказали в ведомстве.
В районе происшествия были незамедлительно введены повышенные меры безопасности. В результате чего удалось задержать еще одну смертницу. У женщины 1979 года рождения также в рюкзаке обнаружили взрывное устройство.
«Основной целью террористов являлось достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов», - добавили в ФСБ.
Расследование продолжается. Устанавливаются все детали готовившихся преступлений.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожного состава в Подмосковье. Двое задержанных поддерживали связь с представителем украинских спецслужб и действовали по полученным указаниям. Как уточнили в ведомстве, для реализации задуманного они забрали из заранее оборудованного тайника самодельное взрывное устройство.
Подозреваемые предварительно изучили один из железнодорожных участков, определили место предполагаемой установки взрывного устройства и подготовились к совершению подрыва. Однако завершить задуманное они не успели.
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