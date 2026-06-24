Энергетический голод: как выросла нужда Киева в импорте электричества за год

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Украинским ТЭЦ не хватает мощности, чтобы снабжать запад страны теплом и светом.

Как выросла нужда энергетического сектора Киева в импорте

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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За год потребность украинской энергетики в импорте выросла в шесть раз

За год потребность украинской энергетики в импорте выросла в шесть раз. По состоянию на 23 июня 2025 года в страну поставляли один гигаватт-час, а в 2026 году поставки составили уже 7,4 гигаватт-часов. Об этом написало издание EADaily.

Экспорт же составил около 18 гигаватт-часов в 2025 году, а в 2026 году ожидается на уровне 7,6 гигаватт-часов.

Несмотря на то, что киевский режим постепенно возвращает из ремонтов энергоблоки атомных электростанций, а отключений 23 июня, по сообщениям «Укрэнерго», не планируется, общее состояние украинской энергетики значительно ухудшилось.

Операторам не хватает мощностей, чтобы обеспечивать переток между регионами страны, в особенности с юга и юго-востока на запад и в центр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия прекращает поставки аварийной помощи Украине. Оператор системы передачи электроэнергии SEPS официально уведомил «Укрэнерго» о расторжении договора о взаимной аварийной помощи. Причины не разъяснены

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