«Натянутые отношения»: начальник расчлененной в Москве женщины о ее брате

Начальник расчлененной в Москве женщины сообщил о ее сложных отношениях с братом

Женщина, останки которой нашли в квартире на востоке Москвы, ранее говорила начальнику о непростых отношениях с братом. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил ее руководитель Константин.

По словам мужчины, погибшая редко рассказывала коллегам о личной жизни и не посвящала их в семейные подробности. При этом она упоминала, что отношения с братом у нее были сложными и напряженными.

«Говорила, что у них с братом непростые, натянутые отношения», — пояснил мужчина.

Также Константин отметил, что у женщины не было детей. До недавнего времени у нее жили две собаки, однако одна из них умерла, и москвичка тяжело переживала потерю.

Когда женщина не появилась на работе, руководитель сразу понял, что произошло что-то серьезное. Он отметил, что она была надежным и ответственным сотрудником и никогда не пропадала без предупреждения.

После этого Константин приехал к ее дому. По его словам, он стучал в двери, звонил в домофон и пытался связаться с соседями, но ему никто не ответил. Мужчина ждал у подъезда примерно два-три часа, а затем отправился в полицию и написал заявление.

Пакеты с останками 57-летней москвички нашли 24 июня в квартире на Знаменской улице. По данным источника 5-tv.ru, 56-летний брат женщины мог убить и расчленить ее во время конфликта.

В Следственном комитете России сообщили, что подозреваемого задержали. С ним проводят следственные действия.

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