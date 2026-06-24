Входящий в ОМС России список услуг был расширен

Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с диабетом включен в ОМС

Список услуг, входящий в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) России, был расширен. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

«Впервые в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом», — уточнил он.

Кроме того, добавили и дистанционное отслеживание самочувствия для россиян с артериальной гипертензией.

Баланин пояснил, что это даст возможность контролировать ключевые показатели и вовремя получать рекомендации от медиков, а это поможет предотвратить развитие осложнений.

Также, по словам председателя фонда, был расширен список школ для россиян с хроническими заболеваниями и учреждений, касающихся вопросов грудного вскармливания. Это тоже призвано помочь гражданам контролировать состояние своего здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в базовую программу ОМС добавили 14 новых методов лечения. Также полис пополнился одним из способов оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.