Мельникова завоевала четвертую медаль на ЧЕ по спортивной гимнастике

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Россиянка отличилась в вольных упражнениях.

Мельникова завоевала вторую бронзу не чемпионате Европы

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Гимнастка Мельникова завоевала бронзу на чемпионате Европы в Загребе

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в вольных упражнениях. Соревнования проходят в хорватском Загребе.

Судьи оценили выступление россиянки в 13,566 балла. Гимнастка из Италии Манила Эспозито с результатом 13,7 завоевала золотую медаль, а француженка Елена Колас набрала 13,633 балла и довольствовалась серебром.

Для российской гимнастки это уже четвертая награда на турнире. До этого она дважды поднималась на самую высокую ступень пьедестала по итогам соревнований в опорном прыжке и личном многоборье. Кроме того, на ее счету еще одна бронза в упражнениях на бревне.

Мельниковой 26 лет, в 2021 году она стала триумфатором Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. За свою профессиональную карьеру спортсменка также трижды выигрывала мировое первенство и шесть раз одерживала победу на чемпионате Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские гимнастки победили на проходящем в Германии чемпионате мира по художественной гимнастике. Спортсменкам не было равных в командном многоборье.

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