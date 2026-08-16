Страны Персидского залива разочаровались в Трампе

WP: союзники США в Персидском заливе разочаровались в Вашингтоне из-за Ирана

Действия американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана вызывают все большее недовольство среди союзников США в Персидском заливе. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на западных и арабских чиновников.

По словам собеседников издания, среди руководителей стран региона нарастают сомнения в способности главы Белого дома приложить дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Тегераном.

«Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», — сказал один из арабских представителей, добавив, что недовольство Вашингтоном достигло своего пика с момента начала операции против исламской республики в конце февраля 2026 года.

Издание пишет, что негативная реакция, вызванная действиями США на Ближнем Востоке, сплотила Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт. При этом официальные лица этих стран отказываются от прямого осуждения Трампа. Кроме того, в некоторых государствах задумались над целесообразностью дальнейшего размещения американских военных баз.

Авторы подчеркивают, что несмотря на озабоченность, страны региона по-прежнему рассчитывают на США в вопросах поставок оружия и безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп намерен объявить Ормузский пролив территорией США. Он собирается это сделать после завершения конфликта с Ираном.

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